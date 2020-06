L’Italia si rimette in moto, letteralmente. Nell’ultima settimana di maggio e nei primi giorni di giugno le vetture delle flotte aziendali hanno registrato una media di circa 8 milioni di km percorsi su base giornaliera. A fine marzo, in pieno lockdown, giusto per avere un termine di paragone, il dato di percorrenza superava a malapena i 2 milioni. Se, però, si allarga il raffronto a quanto accadeva prima dell’esplosione dell’epidemia, ci si accorge che i km percorsi mediamente ogni giorno dalle auto utilizzate dalle aziende per la mobilità dei loro dipendenti erano circa 10,6 milioni.

