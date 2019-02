“Volevamo dare un segnale: dal nostro punto di vista, da Genova si deve ripartire. Per noi il simbolo del Ponte Morandi, del momento in cui si è spezzato un sistema di collegamento portando via tante vite umane, è anche il momento per capire che dalle infrastrutture si deve ripartire. Si deve ripartire perché in dieci anni abbiamo perso 500mila posti di lavoro, ma con gli investimenti giusti potremmo raddoppiare questo numero, si potrebbero creare più di un milione di lavoratori”. Così Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, aprendo ‘Verso il Festival del Lavoro’ a Genova.

