Primi test medici alla Continassa in vista della ripresa dell’attività individuale, attesa tra martedì e mercoledì allo Juventus Training Center. Mentre gli stranieri di casa Juventus stanno riorganizzando il ritorno a Torino, con Ronaldo che dovrebbe atterrare in giornata dopo aver risolto i problemi relativi al suo jet privato, gli italiani e gli stranieri rimasti in Italia hanno iniziato a presentarsi al J Medical alla spicciolata, rispettando le regole imposte per evitare assembramenti. Ramsey, Pinsoglio, Bonucci, Bernardeschi e Cuadrado si sono presentati indossando la mascherina e preparando la ripresa degli allenamenti individuali, anticamera del ritorno agli allenamenti di gruppo che dovrebbero riprendere, e qui il condizionale è d’obbligo, il 18 di maggio.

Riaprirà dunque domani il quartier generale della Juventus, con i calciatori che avranno a disposizione metà campo a testa per iniziare la riattivazione, seguendo i programmi stilati dallo staff di Maurizio Sarri. Due componenti dello staff saranno a disposizione dei calciatori, insieme a un membro dello staff medico, in questi primi allenamenti individuali, in attesa di avere un quadro più chiaro e completo del programma dei prossimi giorni. Fase che coinvolgerà esclusivamente coloro che sono rimasti in territorio italiano, mentre per gli stranieri tornati a casa propria serviranno quattordici giorni di quarantena prima di essere riaggregati in gruppo.







Fonte