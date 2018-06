Riparte 90° minuto

(Foto Fotogramma)

“Riparte” la trasmissione della Rai, ’90° minuto’. Lo assicura il presidente della Lega serie A di calcio, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea tenutasi oggi in via Rosellini. “Siamo riusciti a ottenere una maggiore elasticità da parte degli aggiudicatari dei pacchetti per la trasmissione dei contenuti in chiaro”, spiega, rivelando inoltre di aver provato a chiamare il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, per avvisarlo prima di diffondere la notizia, ma “non mi ha risposto”.

In ogni caso, dice, “anche quest’anno e per i prossimi tre anni ’90esimo minuto’ andrà di nuovo in onda, dalla domenica in poi, mentre resta confermato l’embargo per il sabato”.