“Potrei caricare migliaia di fantastiche foto che ho raccolto per alimentare questa macchina da menzogne che è Instagram. Potrei gonfiare il mio ego e riempire il mio vuoto di ‘Mi piace’… ma non oggi”. E’ quanto si legge sotto al video di Miguel Herran, il Rio de ‘La Casa di Carta’ – la cui terza stagione parte il 19 luglio su Netflix -, che ha racconto quasi 3 milioni di visualizzazioni e tantissimi messaggi di sostegno, con molti utenti che si stanno chiedendo cosa sia accaduto all’attore 23enne.

“Oggi ho deciso di darti una parte sincera di me – aggiunge -. Non entrerò nei dettagli di quello che mi sta succedendo, perché non lo so nemmeno io. Ma questo qui sono io. Senza filtri e senza bugie”.

Fonte