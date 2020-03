“Le Olimpiadi sono gli atleti, non i soldi”. Fiona May è pura. Nel suo mondo funziona ancora così. Magari fuori accadesse la stessa cosa: “Del resto non capisco neppure perché abbiano impiegato così tanto tempo per decidere”. Come a dire: era così evidente. E in effetti. “Da ex atleta (e da mamma di Larissa Iapichino, ndr) posso garantirvi che chi si stava preparando ha vissuto in apnea questo momento di incertezza”. Giochi sì, Giochi no, Giochi forse più tardi: Fiona sostiene che il corpo sportivo vada rispettato. Se una manifestazione deve essere rinviata, che lo sia, ma da subito, “E’ da oltre un mese che si conosce la situazione. Il virus sta creando problemi in Europa, in America, nessun atleta sarebbe stato veramente pronto per affrontare, o meglio vivere, i Giochi”. Ovviamente s’ingenera il sospetto che il ritardo nella formalizzazione dello spostamento dei Giochi al 2021 sia legato alla gestione dei tanti interessi economici in ballo: “Può darsi, ma sarebbe pessimo. Come detto, sono gli atleti a fare le Olimpiadi. Certo il Giappone sarà un colpo, ma alla fine la crisi sarà globale”.

Piccolo punto a favore del rinvio ha una tinta “familiare”: “Se il prossimo anno a Tokyo sarà, e ne sono certa, una gran festa, anzi festa doppia, magari Larissa potrebbe avere qualche speranza in più di arrivarci (non aveva il minimo per Tokyo, che era e sarà anche nel 2021 posto a 6,82, ndr). Quest’anno aveva anche i Mondiali U20 a Nairobi a luglio. Cancellati anche quelli ovviamente”. Ma Larissa è una tosta. Ora Fiona pensa ai suoi genitori, ultrasettantenni, che vivono a Londra in tempi di virus (“ho detto loro: barricatevi!”), alla sua seconda figlia, che vive con lei, la piccola Anastasia, 10 anni, a sua sorella, che è incinta, e infine al suo costante impegno nel sociale: “Dopo quella dello scorso anno in Etiopia, sto preparando un’altra Missione Don Bosco”.