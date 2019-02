Gino Paoli ha dovuto rinviare un concerto ad Aosta per un lieve malore.

Gino Paoli ha avuto un malore. L’amato cantautore genovese, che era atteso da un concerto il 14 febbraio ad Aosta nell’ambito della Saison culturelle, è stato costretto a rinviare la sua esibizione per un problema di salute.

Grande paura per tutti i suoi fan, che però sono stati subito tranquillizzati dalle notizie riferite dall’Ansa. L’artista sta infatti bene ed è già proiettato sulla sua prossima esibizione.

Malore per Gino Paoli: come sta il cantautore

L’amato cantautore, che compirà 85 anni a settembre, dopo il malore è stato immediatamente accompagnato al pronto soccorso di Genova, ed è stato dimesso dopo poche ore nella mattinata del 14 febbraio al termine dei controlli.

Già nella seconda metà del 2018 Paoli aveva dovuto annullare alcuni appuntamenti dal vivo per un problema fisico, non collegato però con il malore di questa mattina. Si trattava infatti di un infortunio vero e proprio, secondo alcune fonti di un problema all’occhio.

La scorsa estate l’artista era stato sottoposto a una piccola operazione chiurgica, ma nulla di particolarmente preoccupante.

Gino Paoli: rinviato il concerto ad Aosta

Lo spettacolo di cui Gino Paoli avrebbe dovuto essere protagonista il 14 febbraio è stato rinviato al 26 dello stesso mese. Si tratta di un concerto omaggio alla memoria del grandissimo cantante francese Charles Aznavour, scomparso a 94 anni nell’ottobre del 2018. Con Gino Paoli sul palco ci sarà anche il pianista jazz Danilo Rea.

Gli organizzatori fanno sapere che i tagliandi acquistati dagli spettatori per la data di oggi sono validi anche per la nuova. Chi volesse chiedere un rimborso può rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta, in piazza Roncas 12.

