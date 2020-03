Il Van Tour dei Foo Fighters è stato annullato a causa del Coronavirus: i concerti sono stati riprogrammati.

I Foo Foghters hanno rinviato alcune delle loro date del Van Tour precedentemente annunciate a causa della pandemia di Coronavirus che si sta diffondendo ovunque.

Il tour, originariamente previsto per aprile e maggio, vedrà la band suonare nelle stesse città di quando Dave Grohl, Nate Mendel e Pat Smear si misero in strada su un furgone Dodge anni fa.

Fino ad ora, solo le date di aprile sono state riprogrammate, mentre le informazioni relative ai concerti di maggio dovrebbero arrivare a breve. Ecco tutte le novità relative alla rimodulazione degli eventi della band di Dave Grohl.

Foo Fighters, riprogrammate alcune date del Van Tour



I Foo Fighters hanno dovuto riprogrammare alcune date del Van Tour – che celebra i 25 anni della loro attività – a causa del COVID-19. Una decisione coscienziosa, presa per il bene sia della band che del proprio pubblico.

Dave Grohl ha detto che non ha esitato a prendere la decisione:

“Ciao, sono Dave. Vi ricordate di me? Il tizio che non ha voluto rimandare uno show nemmeno quando la mia dannata gamba stava per cadere? Beh, suonare un concerto con una calza piena di ossa rotte è una cosa, ma farne uno quando la VOSTRA salute e sicurezza è in pericolo è un’altra…Vi amiamo, ragazzi. Quindi facciamo la cosa giusta e rimandiamo tutto. L’album è pronto ed è una bomba. Le luci e il palco sono già sui camion, pronti a partire. Nel secondo esatto in cui ci daranno il via libera, arriveremo a spaccare tutto come abbiamo sempre fatto. Ve lo prometto. Ora andate a lavarvi le mani“.

Il video di The Pretender:

Van Tour: la riprogrammazione dei concerti

I Foo Fighters si fermeranno al Talking Stick Resort Arena di Phoenix che si terrà il 5 dicembre 2020.

La loro data di Albuquerque al Santa Ana Star Center si sposta al 3 dicembre e uno spettacolo di Oklahoma City alla Chesapeake Energy Arena è stato spostato al 1 dicembre.

Ancora da annunciare sono le nuove date per i concerti originariamente fissati per il mese di aprile a Wichita, Kan e Knoxville.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/foofighters/

