Arrivano nuove brutte notizie sul fronte concerti in Ialia: anche il live di Céline Dion a Lucca è stato rinviato. A comunicarlo è stata la stessa artista canadese con un lungo post sul suo account Instagram.

La data italiana del Courage World Tour slitta, così come tutta la leg europea della celebre cantante, ovvaimente a causa dell’emergenza Coronavirus.

Rinviato il concerto di Céline Dion a Lucca

La data italiana del tour europeo di Céline era prevista per il prossimo 25 luglio, in occasione del Luicca Summer Festival. Purtroppo la pandemia di Coronavirus ha portato però allo slittamento a data da destinarsi.

“I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che hanno perso i loro cari e hanno sofferto così tanto durante questa devastante pandemia di Coroanvirus“, ha scritto sui social la Dion, che si è vista obbligata a rimandare un tour così impegnativo a tempi migliori. In questo momento non ci sarebbero infatti state le condizioni di sicurezza necessarie.



Céline Dion rinvia il tour europeo

Nel suo comunicato, la cantante canadese ha detto di essere fiduciosa: ne verremo fuori, e la speranza è che possa essere presto. Tuttavia in questo momento ciò che più conta è sostenere il personale sanitario e tutte le persone impegnate nella lotta al Covid-19 in prima persona.

“Mi auguro che arrivino presto i giorni in cui potremo di nuovo condividere la gioia di cantare e ballare insieme“, ha concluso la cantante, “per adesso la salute e la sicurezza sono la prima priorità per tutti noi, ma non vedo l’ora di tornare sul palco ed essere di nuovo con voi“.

