Rinviato il concerto Radoi Italia Live 2020 a Milano: la decisione è stata resa ufficiale per l’emergenza Coronavirus.

Com’era prevedibile, anche il concerto di Radio Italia Live 2020 è stato rinviato. L’emergenza Coronavirus ha reso necessario lo spostamento dell’ormai tradizionale evento in piazza Duomo, uno degli eventi musicali gratuiti più importanti e attesi dell’anno.

Una decisione che è stata resa ufficiale nelle ultime ore a causa del perdurare dell’emergenza, che non avrebbe permesso il regolare svolgimento di una manifestazione da migliaia di spettatori.

Radio Italia Live 2020: quando si farà?

E adesso bisogna capire come muoversi per il futuro del Radio Italia Live 2020. L’idea attualmente ancora in vita è quella di riprogrammare semplicemente l’evento in un altro momento, quando sarà possibile garantire la sicurezza dei fan e di tutti gli addetti ai lavori.

Tuttavia, non è semplice fare previsioni su quando tutto questo potrà accadere, e c’è anche chi pensa che la musica live non sarà possibile per tutto il 2020. Non resta dunque che rimanere sintonizzati per in attesa di ulteriori informazioni.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/concerto-coriandoli-celebrazione-2527495/

Quale sarà il futuro dei concerti?

D’altronde, in questo periodo di emergenza sanitaria mondiale non è solo il concertone di Milano a essere costretto a modificare i propri piani. Praticamente tutti gli eventi previsti per questa estate sono stati cancellati o rinviati a data da destinarsi. Scelte che hanno messo in ginocchio il movimento musica in Italia e che hanno portato a numerosi appelli al Governo da parte dei protagonisti.

L’ultima idea per tentare di rilanciare i live è la trasformazione dei tradizionali concerti in spettacoli drive in. Una proposta per cercare di salvare quantomeno una parte dei live in programma questa estate e limitare i danni di un settore che dovrebbe perdere circa 350 milioni di euro.

Di seguito un’esibizione di Elodie a Radio Italia Live:

