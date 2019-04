I Thegiornalisti hanno deciso di rinviare la data di Reggio Calabria del Love Tour 2019 per una tracheite che ha colpito Tommaso Paradiso.

Un concerto rinviato e un altro da ripetere. Questa la sintesi delle ultime ore per i Thegiornalisti di Tommaso Paradiso. Il cantante è stato infatti colpito da una forte laringotracheite, e la band è stata costretta a rinviare il concerto del Palacalafiore di Reggio Calabria.

La data, che inizialmente era prevista per il 3 aprile, andrà comunque in scena, ma il prossimo maggio. E intanto Tommy promette anche una replica a Bari dopo una performance non proprio all’altezza…

Thegiornalisti a Reggio Calabria: la nuova data

I fan calabresi dei Thegiornalisti, che avevano mandato sold out già da tempo il Palacalafiore per l’appuntamento del 3 aprile, dovranno aspettare fino al 4 maggio per poter ammirare i propri beniamini.

Una notizia tutto sommato positiva, contando che solo pochi giorni fa Claudio Baglioni era stato costretto a cancellare il bis nella stessa location sempre per motivi di saluti. In quel caso, però, non c’era stata la possibilità di inserire una replica in calendario.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti

Thegiornalisti a Bari: Tommaso Paradiso con la tracheite

D’altronde le avvisaglie di un rinvio del concerto si erano già avute nella serata di ieri, quando Tommaso Paradiso si era esibito al Palaflorio di Bari nonostante il consiglio del medico di evitare sforzi.

Durante l’esibizione, infatti, il cantante si è fermato e ha detto ai fan: “Scusate amici, ditemi che devo fare… Sentite che non ho voce?“. Con tutte le difficoltà del caso, comunque, Tommaso si è sforzato per portare al termine il concerto, facendo cantare una bambina scelta tra il pubblico durante Da sola/In the night. Prima di salutare tutti, però, ha ripetuto più volte: “Torneremo gratis per i possessori di biglietto, voglio fare un concerto degno“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thegiornalisti