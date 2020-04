Saltano i concerti di maggio all’Arena di Verona: slittano i live di Emma, dei Modà, di Marracash e di altri importanti artisti.

Non ci saranno musica e spettacoli di vario genere all’Arena di Verona nel mese di maggio. Lo hanno annunciato con una nota diffusa dall’Ansa Friends & Partners e Vivo Concerti, in collaborazione con l’Arena.

Saltano così diversi live di primissimo livello per il pubblico italiano, tra cui l’evento per il compleanno di Emma Marrone. Ancora da annunciare le nuove date, che saranno comunicate nei prossimi mesi.

Niente concerti a maggio all’Arena di Verona

A causa dell’emergenza Coronavirus sono slittati tutti gli appuntamenti di maggio all’Arena di Verona. Oltre allo spettacolo di Enrico Brignano, sono stati rinviati diversi concerti di primissimo piano.

Tra questi uno dei Modà, l’evento di Benji e Fede che doveva chiudere questa fase della loro carriera, il concerto più importante del tour di Marracash e anche l’evento televiso Music Awards, programmato a inizio giugno.

Ma salta anche il concerto evento di Emma Marrone, che avrebbe dovuto anticipare il suo tour autunnale e permetterle di festeggiare con i fan il suo compleanno. Le nuove date di tutti questi appuntamenti saranno comunicate entro il 31 luglio. I biglietti rimarranno validi per le nuove date.



“Era inevitabile“. Così Emma ha comunicato ai suoi fan su Instagram la scelta di spostare tutti gli eventi all’Arena. Ma la cantante l’ha presa con filosofia: “Giusto così perché ho a cuora la mia salute e la salute di tutti“.

Ovviamente, la cantante è la prima a essere dispiaciuta, soprattutto perché in questo momento tante persone non possono fare il loro lavoro a causa di questo rinvio. Tuttavia, non bisogna gettare la spugna: “Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello“.

