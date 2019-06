Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio, i concerti di giugno sono stati rinviati: ecco le nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti.

Sono stati rinviati i concerti di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo previsti per il mese di giugno a Napoli. Gli spettacoli dal titolo suggestivo di Figli di un re minore sono stati spostati, per motivi organizzativi, dal 21, 22 e 23 giugno al 20, 21 e 22 settembre.

La location non è però cambiata: si rimane all’Arena Flegrea di Napoli. Una brutta notizia per tutti i fan dei due artisti napoletani, che però potranno rifarsi tra pochi mesi. I biglietti per l’evento rimangono validi anche per le nuove date, ma sono state diramate le informazioni per poter richiedere eventualmente il rimborso.

Rinviati i concerti di Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio

Non sono state svelate le cause del rinvio. Nel comunicato è stato dichiarato che il problema è di natura organizzativa, ma non viene specificato nulla di più.

Probabile che possano essere intervenuti nuovi impegni per uno dei due artisti. Ricordiamo ad esempio che Gigi è reduce dall’avventura a The Voice of Italy, dove è arrivato alla vittoria con la sua talentuosa Carmen Pierri. Inoltre, ha da poco lanciato un nuovo singolo con Gué Pequeno, Quanto amore si dà.

Come chiedere il rimborso dei biglietti

Per chi volesse rinunciare all’evento, ecco come chiedere il rimborso dei biglietti.

Nel caso dei tagliandi acquistati presso un punto vendita basterà rivolgersi allo stesso entro e non oltre il 26 giugno.

I tagliandi acquistati online sul circuito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento’ potranno invece essere riborsati scrivendo una email a questo indirizzo: ecomm.customerservice@ticketone.it, entro e non oltre il 26 giugno.

Infine, per i biglietti comprati online o tramite call center con la modalità ‘spedizione tramite corriere espresso’ è necessario rispedirlo indietro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 26 giugno. Questo l’indirizzo: TicketOne S.p.A – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).