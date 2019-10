Rino Gaetano, A mano a mano: il video di uno dei brani più famosi del repertorio del grandissimo cantautore di Crotone.

Il 29 ottobre del 1950 veniva al mondo uno dei cantautori più importanti nella storia della canzone italiana: Rino Gaetano. Un artista rivoluzionario, ironico, ferace, divertente, unico. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 69esimo compleanno, è stato rilasciato su YouTube il video ufficiale di uno dei suoi brani più famosi, A mano a mano.

Un regalo speciale per lo stesso Rino, che ci guarda da quel cielo che è sempre più blu, ma soprattutto per i milioni di fan che ancora oggi si emozionano ascoltando la sua musica.

Rino Gaetano: il video di A mano a mano

Canzone originariamente cantata da Riccardo Cocciante, venne interpretata successivamente con Rino Gaetano, con risultati eccezionali.

Per celebrare al meglio la figura dello straordinario cantautore crotonese, Sony Music Legacy ha realizzato un bel video a Roma, fra piazza Sempione e Montesacro, nei luoghi in cui Rino ha vinto durante gli anni più importanti della sua vita artistica.

Girato da Andrea Labate, il video vede tra i protagonisti anche la Rino Gaetano Band, gruppo di tributo al compianto cantautore capitanata da Alessandro Gaetano, nipote dell’indimenticabile cantautore. Ecco la clip ufficiale:

Il nipote di Rino Gaetano racconta A mano a mano

Lo stesso Alessandro ha voluto presentare il video per la splendida A mano a mano con queste parole: “A mano a mano è un brano insito nel dna degli italiani, uno scrigno di emozioni a opera della penna di Marco Luberti e reso atemporale della versione interpretata da mio zio Rino. Ho dato il mio apporto, insieme alla Rino Gaetano Band, partecipando alle riprese del videoclip ufficiale del brano“.

Le registrazioni, ha continuato il nipote d’arte, sono avvenute durante uno dei tanti concerti che la band effettua in giro per Roma e non solo, per mantenere viva l’opera di un cantautore che non dovrà e potrà mai essere dimenticato.



