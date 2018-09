Rimpianto Napoli al Marakana

(Afp)

Il Napoli inizia tra i rimpianti la sua avventura in Champions League pareggiando al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa.

La squadra di Ancelotti torna dalla Serbia con appena un punto raccolto. Sfortunati gli azzurri con il legno colpito da Insigne nel primo tempo e il salvataggio di Rodic nella ripresa. La strada della qualificazione è già in salita.

Vittoria all’ultimo respiro del Liverpool che supera 3-2 il Paris Saint Germain al 93′. Vittorie in trasferta per Atletico Madrid e Dortmund. Il Porto pareggia in casa dello Schalke mentre il Galatasaray batte 3-0 la Lokomotiv Mosca.