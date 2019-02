Il Genoa ferma la corsa della Lazio alle posizioni alte della classifica battendo in rimonta 2-1 i biancocelesti al Ferraris e ottenendo il quarto risultato utile consecutivo. La squadra di Inzaghi va in vantaggio con Badelj al 44′ e, dopo aver sciupato più volte l’occasione del raddoppio (clamorosa una traversa di Badelj al 63′) si fa raggiungere da un gol di Sanabria al 75′. Nel recupero ‘perla’ di Criscito che regala al Genoa la settima vittoria stagionale. La Lazio resta ferma a 38 punti, 4 in meno del Milan che occupa il quarto posto, sale 28 il Genoa che si allontana dalle zone basse della classifica.

