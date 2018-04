Rimonta al Liverpool? Io ci credo

(Fotogramma)

Eusebio Di Francesco ci crede. L’allenatore della Roma non si dà per vinto: la rimonta al Liverpool è possibile. Si può fare. Il mister giallorosso, ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, su Rai 1, lancia un messaggio coraggioso e convinto: “Questa squadra ha disputato già due partite veramente importanti in Europa, arrivando in semifinale, però il mio modo di pensare è di non accontentarsi mai, quindi vogliamo credere in questa rimonta sul Liverpool“. E aggiunge: “Nel nostro mondo, regna il pessimismo; io, invece, sono ottimista”.