Si diranno sì in chiesa, a Rimini, il prossimo 23 maggio, la data che avevano già scelto e che resta confermata nonostante il coronavirus impedisca di festeggiare come si vorrebbe. Due giovani emiliano-romagnoli, Gabriele Mazza e Cristina Pasini, lui piacentino e lei riminese, non hanno voluto rinviare a tempi migliori il loro giorno speciale, e per poter contare su una partecipazione maggiore dei 15 invitati concessi dalle norme contro la diffusione del virus, si sono ingegnati e hanno trovato una soluzione. Hanno deciso di aprire un canale Youtube, grazie anche all’aiuto di perfetti sconosciuti.

Per realizzare infatti una diretta del loro matrimonio erano necessari mille iscritti, e di certo parenti, amici e conoscenti vari non erano sufficienti. Così in poche ore – come ha raccontato per primo ilPiacenza.it – si sono aggiunti sconosciuti anche dall’estero (dalla Spagna, dalla Francia e persino dall’Africa) per permettere alla coppia di dire sì.

“Mille click per un sì: il coraggio di sposarsi al tempo del Coronavirus

"Mille click per un sì: il coraggio di sposarsi al tempo del Coronavirus

„Dio ci chiama a questo, ad essere coraggiosi, a sposarci", ha sottolineato la coppia al giornale piacentino. La loro voglia di sorridere anche di fronte a questa necessariamente cauta fase 2 appena iniziata è stata apprezzata dal governatore Stefano Bonaccini, che ha rilanciato la loro storia su Facebook parlando di una "ulteriore dimostrazione di come questo tremendo virus lo si possa sconfiggere lavorando insieme. E in questo gli emiliano-romagnoli non hanno eguali al mondo". "Una bella storia" quella di Gabriele e Cristina, commenta Bonaccini.

