“Grande soddisfazione per l’esito della vicenda, che ha tenuto in apprensione la comunità siciliana ed in particolare quella di Mazara del Vallo”, è espressa dal presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino, che è stato in costante contatto con le autorità Diplomatiche italiane e con l’armatore Pipitone, e che nel comunicare il rilascio del peschereccio ‘Tramontana’ (con sette membri di equipaggio), dice: “Un grande plauso va all’attività incessante messa in campo dalla Farnesina e dalle Autorità Militari e Civili impegnate nella soluzione della vicenda”.

