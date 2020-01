Riki è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020 con Lo sappiamo entrambi: un teen idol pronto a conquistare il pubblico adulto

A rappresentare la categoria dei teen idol, tra i protagonisti del Festival di Sanremo è stato accolto Riki. Il ‘Justin Bieber italiano’, ex star di Amici di Maria De Filippi, dopo essersi rilanciato sul finire del 2019 con il singolo Gossip ha ottenuto la chance più grande della propria vita.

Riuscirà a far ricredere gli scettici e a mostrare anche a un pubblico più maturo tutte le proprie capacità artistiche?

Riki: Lo sappiamo entrambi

Il brano con cui si presenta in gara l’ex cantante di Amici s’intitola Lo sappiamo entrambi, ed è stato scritto dallo stesso Marcuzzo con la collaborazione per la parte musicale di Riccardo Scirè.

Si tratta di una ballata elettronica che racconta una storia d’amore in uno dei momenti più difficili: la fase di stallo. Brano che strizza l’occhio a certo pop d’Oltreoceano, vede il cantautore di Segrate far sfoggio tra l’altro anche di vari effetti vocali e dell’autotune, già sdoganato negli ultimi anni a Sanremo.



Riki

Riki a Sanremo

Per Riccardo è la prima volta in assoluto sul palco dell’Ariston. Non ha mai preso parte ad alcuna edizione del Festival né in qualità di ospite né di concorrente tra le Nuove Proposte.

Debutterà quindi rompendo il ghiaccio direttamente tra i Big, come alcuni colleghi del cast, tra cui i tanto vituperati Pinguini Tattici Nucleari e Junior Cally. La presenza di Riki non ha però sollevato alcun malumore. Forse perché considerato un artista ‘innocuo’, o forse perché ancora conosciuto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi di alcuni anni fa. Una partecipazione tra l’altro condita da un secondo posto davanti a una cantante protagonista a Sanremo lo scorso anno, Federica Carta.

Di seguito il video di Se parlassero di noi di Riki: