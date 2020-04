Rihanna è una delle moltissime star americane ad aver donato grosse cifre per combattere il CoronaVirus. La popstar ha già raccolto 5 milioni di dollari, ma ha anche aiutato suo padre, che recentemente è risultato positivo al COVID19.

La cantante per adesso non vuole sentir parlare del ‘nuovo. album’ e in una recente live Instagram ha bacchettato i fan che le hanno chiesto quando uscirà il disco.

“Se uno di voi figli di p*ttana mi chiede dell’album ancora una volta quando sto provando a salvare il mondo, a differenza del presidente… Quando abbiamo iniziato quest’anno, non avremmo mai potuto immaginare come COVID-19 avrebbe cambiato così drasticamente le nostre vite. Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia ci riguarderà tutti. E per i più vulnerabili del mondo, il peggio potrebbe ancora venire”.

Navy avvisati, mezzi salvati.



“If one of yall motherfuckers ask me about the album one more time, when im trying to save the world unlike yalls president” @rihanna 2020 when asked for the trillionth time when R9 will drop 👏🏾👏🏾✊🏾✊🏾

Rihanna is live on her instagram and she straight up said don’t ask her about the album while she’s trying to save the world

Nothing but respect for my President!

— jonás (@jondomi14) April 10, 2020