“Ho perso la mia unica figlia. Non sono più padre, non diventerò mai nonno. A questa gente (dice indicando l’aula del tribunale di Pescara dove è stato appena deciso l’ennesimo rinvio) non interessa nulla. E’ il mio dolore, il nostro dolore. Mica il loro”. Così all’Adnkronos Mario Tinari, il papà di Jessica morta a 24 anni sotto la slavina che il 18 gennaio 2017 ha travolto l’hotel Rigopiano.

“Mio figlio aveva fatto 40 anni da poco, era un poliziotto. Ha sempre servito lo Stato, rischiando la vita, ed è morto mentre era in una vacanza di due giorni per festeggiare con la moglie il compleanno del figlio che si è salvato. Stava giocando con il tablet sulle gambe del padre, un altro bambino lo ha chiamato per andare a giocare nella sala giochi, così almeno lui è ancora con noi” racconta Loredana Lazzari, mamma di Domenico di Michelangelo, mentre mostra la foto del figlio in divisa – Io e mio marito non vedremo giustizia, ma resteranno a vigilare i miei figli e mio nipote, il bambino che hanno lasciato e che oggi ha 7 anni. So per certo che ci sarà anche lui a far di tutto che giustizia sia fatta”.

Fonte