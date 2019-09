Dopo il papà, a processo per aver violato i sigilli giudiziari nell’area dove sorgeva l’Hotel Rigopiano, adesso è nei guai pure la mamma del povero Stefano Feniello, morto a 28 anni sotto la valanga che travolse l’albergo: stamattina la donna ha preso letteralmente a pugni l’ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino, durante una pausa del processo – in corso nel tribunale di Pescara – per la tragedia di gennaio 2017 in cui perse il figlio, e in cui morirono in tutto 29 persone. L’esito dell’aggressione è un referto al pronto soccorso per l’ex sindaco, la promessa di una querela per la donna e l’immediata sospensione del processo, appena iniziato – era in corso la seconda udienza preliminare – e già sospeso per il procurato legittimo impedimento dell’aggredito. Il sindaco è uno dei 25 imputati e che nella tragedia perse il fratello Alessandro, capo cameriere nel resort.L’impulso d’ira è esploso quando lo ha visto “allegramente al bar anche se è stato lui a firmare la condanna a morte di mio figlio”, ha detto Maria Perilli confessando di non averci visto più: “Allora l’ho preso a pugni”. Colpito all’improvviso alle spalle, Giancaterino è finito per terra ed è stato accompagnato in ospedale, dove gli sono stati diagnosticati “trauma cranico, trauma all’arto superiore sinistro e dolore al torace”. Motivo per il quale il processo è stato immediatamente sospeso e rinviato di un mese al 25 ottobre. Un paradosso, visto che proprio per ottenerlo rapidamente la mamma di Feniello aveva fatto persino uno sciopero della fame.“Hai firmato la condanna a morte di mio figlio”, ha urlato la donna all’ex sindaco atterrato con una sequenza di pugni. Per fermarla sono intervenute le forze dell’ordine. “Stavo prendendo un caffè con i miei avvocati, quando sono stato aggredito. Non so da chi, era una donna. Mi ha picchiato, mi ha riempito di botte. Segue querela”, ha detto Giancaterino lasciando il tribunale di Pescara scortato dagli operatori del 118. “Lui è il doppio di me, potete immaginare il male che gli ho fatto”, si è poi difesa la donna, tentando di minimizzare l’aggressione: “E’ stato lui a firmare i primi documenti per l’ampliamento dell’albergo; e ha dato la possibilità all’albergo, da quel momento, di essere aperto anche durante l’inverno, non solo d’estate. Quindi ha condannato a morte Stefano”.Il dolore di una madre che ha sepolto il figlio è un macigno insopportabile, ma “non ci può essere giustificazione per questi gesti. La disperazione è comune a tutti i familiari delle vittime, cosi non si fa altro che ritardare quello che vogliono tutti, ossia l’accertamento della verità e la giustizia”, ha subito reagito il Comitato vittime di Rigopiano del quale papà e mamma di Stefano Feniello non fanno parte.Proprio ieri Alessio Feniello, militante e candidato alle Europee per Forza Nuova, era in aula nello stesso tribunale di Pescara per un altro processo, quello penale intentato contro di lui per i sigilli violati nel cratere della valanga. Un gesto per il quale è già stato condannato a un’ammenda di 4.450 euro che ha rifiutato di pagare, preferendo appunto andare a processo: “E’ una pagliacciata, se verrò condannato non tirerò fuori un euro e piuttosto mi farò il carcere”. In aula, ieri, c’era anche la moglie, che per lo stesso reato – c’era anche lei, un anno fa, oltre i sigilli violati per posare un fiore dove morì suo figlio Stefano – era stata invece prosciolta in quanto incensurata. In aula ha portato un paio di manette: “Se lo condannate mi incateno!”.