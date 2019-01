L’indagine per depistaggio

Due anni dopo la strage, c’è anche chi arriva a negare di aver sentito le telefonate di soccorso provenienti dall’hotel Rigopiano. E chi, da indagato, si rimangia ciò che aveva detto. L’ultimo imbarazzante capitolo della storia giudiziaria dell’albergo che diventò, per colpa di una valanga, la tomba di 29 persone, è stato scritto ieri durante gli interrogatori dei pm di Pescara, che stanno cercando di capire se, dopo quel 18 gennaio del 2017, qualcuno abbia provato a depistare le indagini.

Terminata un mese e mezzo fa l’inchiesta “madre” (gli indagati che rischiano il processo sono 25, tra cui l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il presidente della provincia Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, l’amministratore del resort Bruno Di Tommaso, accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio colposo plurimo, falso ideologico, abuso edilizio, omissione d’atti d’ufficio), i magistrati Massimiliano Serpi e Andrea Papalia si sono dedicati a un secondo filone d’inchiesta su un presunto tentativo di depistaggio da parte di Provolo e di sei funzionari della prefettura.

Nelle relazioni di servizio che consegnarono agli investigatori e acquisiti agli atti, infatti, non c’è traccia di una chiamata di 220 secondi alle 11.38 del 18 gennaio, cioè cinque ore prima della valanga. Fu fatta dal cameriere del hotel Rigopiano, Gabriele D’Angelo, il quale chiedeva urgentemente alla prefettura di mandare una turbina sgombraneve per pulire la strada e consentire l’evacuazione del resort. La chiamata cadde inspiegabilmente nel vuoto.

Ebbene, ieri i pm e i carabinieri forestali hanno interrogato alcuni dei funzionari indagati.



Le amnesie di Verzella

Giancarlo Verzella, vice coordinatore della Sala Operativa della Protezione civile, ha messo a verbale di “non essere a conoscenza di alcuna segnalazione proveniente dall’hotel Rigopiano” nella giornata del 18 gennaio. Nè quella di Gabriele D’Angelo, né, si deve dedurre, le altre che, dopo la valanga, vennero fatte (e ignorate per quasi due ore) dai superstiti e da Quintino Marcella, il ristoratore di Silvi Marina. Proprio Verzella, che era il vice coordinatore della Sala Operativa, oggi non ricorda. Proprio quel Giancarlo Verzella, che il 24 gennaio di due anni fa, quando non era indagato, agli inquirenti che gli domandavano se durante la sua permanenza presso la Sala operativa fossero arrivate segnalazioni di criticità a Rigopiano, rispondeva: “Mi sembra di sì”.



La funzionaria che smentisce sé stessa

Ma non è l’unica amnesia ascoltata ieri. Anche Daniela Acquaviva, la funzionaria che non credette all’allarme disperato lanciato da Quintino Marcella, pare avere una memoria per così dire fluttuante. Sei giorni dopo la strage, indicò ai poliziotti della Squadra Mobile di Pescara dove andare a cercare le carte in cui erano state annotate tutte le telefonate e in cui, a rigor di logica, ci doveva essere anche quella di D’Angelo. La funzionaria disse testualmente: “Ho visto che in Sala operativa c’è un brogliaccio dove annotare le varie emergenze, ricordo che era presente già il 18 gennaio nella stanza del Coordinamento…”.. Ieri però, davanti ai pm, ha cambiato versione e ha dichiarato: “In Sala operativa il giorno 18 gennaio non era presente alcun brogliaccio”.



Il brogliaccio fantasma

Dell’esistenza di quel brogliaccio parlò anche il vice prefetto Ida De Cesaris, quando fu sentita come testimone due anni fa: “Sì, esiste un brogliaccio sul quale gli operatori annotano le segnalazioni e le attività…”. Ieri non si è presentata all’interrogatorio (anche lei è indagata per depistaggio). La funzionaria che ricevette la telefonata di D’Angelo, Giulia Potrandolfo, nel 2017 dichiarò di aver annotato tutte le segnalazioni nella relazione al prefetto. Ieri si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Neanche i due vice prefetti allora in servizio temporaneo a Pescara, Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, hanno saputo spiegare la stranezza della sparizione dei brogliacci e della telefonata del cameriere Gabriele D’Angelo, che poteva indurre le autorità a mandare una turbina a sgomberare dalla neve la strada che bloccava gli ospiti all’hotel Rigopiano. E che invece non è stata riportata nelle carte.