Sulle 22 archiviazioni nel processo per il disastro di Rigopiano “è successa una cosa un po’ diversa da quella che stanno raccontando i giornali. Vi sono delle posizioni per cui i giudici hanno ritenuto che non vi fosse il nesso causale tra il loro comportamento omissivo e la morte delle vittime. Mentre altre persone hanno avuto dei comportamenti per cui vi era il nesso causale. Il caso di D’Alfonso è diverso. In udienza ricordai che D’Alfonso è il re delle turbine, la sua posizione doveva essere a mio avviso valutata in maniera differente”. Così l’avvocato Romolo Reboa, legale che assiste 4 famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, intervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

