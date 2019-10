dall’inviata Silvia Mancinelli –

“Se ne parlerà il 29 novembre, ma è probabile per quella data una astensione che la camera penale vuole annunciare”. Così l’avvocato Romolo Reboa che assiste quattro famiglie delle vittime di Rigopiano a margine del rinvio dell’udienza di oggi al prossimo mese in attesa della eventuale riunificazione dei due processi. “Ho scritto al ministro Bonafede il 18 ottobre scorso – continua il legale – perché mi aveva stupito fortemente l’assenza in questo processo della costituzione di parte civile da parte dello Stato nei confronti di funzionari dello Stato accusati di depistaggio”. Alle sue spalle i genitori, i fratelli, gli zii delle 29 vittime della valanga che ha travolto l’hotel a Farindola.

