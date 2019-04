Rigopiano, il prefetto e il caos dopo la valanga: "Qui c'erano solo incapaci e sfaticati"

ROMA. Nello strappo di un brogliaccio tenuto nascosto per quasi due anni, precipita l’intera prefettura di Pescara. Qualcuno ha provato a cancellare le tracce dell’unica telefonata che, forse, avrebbe potuto cambiare la storia della strage dell’Hotel Rigopiano. O, per lo meno, creare le condizioni per un intervento di soccorso più tempestivo. E leggendo le intercettazioni allegate all’inchiesta della procura di Pescara sul presunto depistaggio delle indagini (in sette rischiano il processo, tra cui l’allora prefetto di Pescara Francesco Provolo, i viceprefetti Salvatore Angieri e Sergio Mazzia), non è difficile intuirne il motivo: quell’articolazione periferica dello Stato, chiamata a gestire l’emergenza neve e terremoto del 18 gennaio 2017, era nelle mani di “incapaci” e “sfaticati”, per usare le parole dello stesso Provolo. Dove le richieste di intervento dei cittadini venivano scarabocchiate su foglietti volanti, prima di perdersi nel caos.

“La dirigente è una sfaticata”

La telefonata al centro dell’indagine dei Carabinieri Forestali è quella del cameriere dell’Hotel Rigopiano, Gabriele D’Angelo, fatta alla sala operativa della Prefettura di Pescara alle 11.38 del 18 gennaio. Sei ore prima della valanga. La chiamata (la cui esistenza è stata svelata dal Tgr Abruzzo nel novembre scorso, quando saltò fuori fuori il brogliaccio da cui era stato strappato l’appunto) venne presa dalla funzionaria Giulia Potrandolfo: segnalava l’isolamento dell’albergo e la richiesta dell’invio di un mezzo spazzaneve, ma non risulta in nessuna delle relazioni che la prefettura consegnò agli investigatori.

Il brogliaccio della sala operativa della prefettura di Pescara, riapparso lo scorso novembre, con gli appunti scritti a mano sulle richieste di soccorso: la parte scura è quella che conteneva la telefonata del cameriere Gabriele D’Angelo, strappata per non lasciare tracce

Provolo, che ora è al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è stato intercettato. Al telefono è una furia. “Guarda tu non hai idea – si sfoga con la prefetta Gerardina Basilicata, che lo ha sostituito a Pescara – stavo senza vicario, un capo di gabinetto di merda… la dirigente sta sfaticata… Figurati io il 18 gennaio non sono riuscito nemmeno a scendere giù in sala operativa per vedere i casini che stavano facendo. (…) Che quella era una cretina che non sapeva gestire la sala operativa lo sapeva tutto il mondo!”.

“A Rigopiano stavano al caldo”

Insomma, la sala operativa quel 18 gennaio di due anni fa era un suk di carte volanti, da cui, guarda caso, sparisce proprio l’appunto della telefonata di Gabriele D’Angelo. Coordinatrice della Sala operativa, e probabile oggetto dell’ira di Provolo, è la dirigente Ida De Cesaris, anch’essa innervosita dalla notizia dell’apertura di un filone d’indagine sul depistaggio. “Ma poi uno che mi telefona la mattina – si legge in un’intercettazione di De Cesaris – sei ore prima della valanga, io avevo richieste (…) boh, quello mi dice “abbiamo paura”, e se avete paura state lì al caldo belli belli, qualcosa facciamo”. De Cesaris è indagata anche per falso, perché secondo la procura ha mentito dichiarando di essersi prontamente attivata per una mail di allarme inviata dall’Hotel Rigopiano alle 13.48, quando invece se ne occupò alle 17.

“Messi in mezzo dal prefetto”

Rischiano il processo anche due viceprefetti, Sergio Mazzia e Salvatore Angieri, inviati dal ministero dell’Interno a Pescara, dopo la valanga.

Furono loro a firmare la relazione contenente i documenti della prefettura consegnata poi alla polizia (nelle intercettazioni fanno più volte il nome del capo della Squadra Mobile, Pierfrancesco Muriana, con il quale dicono di aver interloquito prima della firma). Provolo – a detta loro – si rifiutò, su consiglio del questore di Pescara Francesco Misiti. “L’abbiamo fatto noi su indicazione del prefetto perché il questore gli ha detto cosi, stava lì il questore in stanza con lui, ecco pensa te! – rivela in una conversazione Angieri – dovevamo dirgli, guardate, noi ce ne torniamo a casa, non la firmiamo (…) Con Provolo, non voglio avere niente a che fare. Per me è un delinquente, ci ha messo in mezzo ad arte”.





Fonte