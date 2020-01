di Silvia Mancinelli

“Le telefonate inascoltate, le richieste di aiuto disperate, continue, fino a quando non gli è crollato tutto addosso. Mio fratello mi manca ogni giorno ma più di ogni altro sentimento c’è il dolore fortissimo, il male che provo quando mi trovo a dover ammettere che quegli allarmi lanciati da Gabriele potrebbero esser stati insabbiati. Non vorrei nemmeno pensarla una cosa simile, le istituzioni ci dovrebbero tutelare. Ma c’è tutto uno storico delle indagini, lo riportano gli atti, i fogli spezzati”. A parlare, all’Adnkronos, è Francesco D’Angelo, fratello di Gabriele, il cameriere dell’hotel Rigopiano morto dopo aver fatto di tutto per tentare di scongiurare quella tragedia costata la vita ad altre 28 persone.

