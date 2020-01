di Silvia Mancinelli

“Non faccio parte del comitato dei familiari delle vittime e apprendo da voi della lettera scritta dall’ex capo della Squadra Mobile Pierfrancesco Muriana. Le sue scuse, decisamente tardive, sono per quanto mi riguarda una presa per i fondelli. Il 18 gennaio prossimo saranno 3 anni che hanno ammazzato mio figlio e altri 28 innocenti. Perché parla ora?“. Lo dice all’Adnkronos Alessio Feniello, papà di Stefano morto a 28 anni nella valanga che ha travolto il resort a Farindola. La lettera, inviata al ‘Comitato familiari vittime di Rigopiano’ il 12 dicembre scorso e resa nota ora, è per lui una mossa “fuori tempo”.

