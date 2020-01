di Silvia Mancinelli

“Voglio innanzitutto chiedere scusa, come uomo delle istituzioni, per le disgustose e assurde vicende che voi, familiari delle vittime di Rigopiano, siete da tempo costretti a vivere, in preda ad un comprensibile e crescente sgomento. In attesa da quasi tre anni di giustizia, ma soprattutto di verità, state invece assistendo a quella che, ai vostri occhi e di quelli di tutta la comunità, appare come una lotta invereconda”. Così Pierfrancesco Muriana, l’ex capo della Squadra Mobile di Pescara, scrive a Gianluca Tanda, portavoce del Comitato ‘Familiari Vittime di Rigopiano’. “Una lotta tra pezzi dello Stato che, anziché profondere le loro energie nella ricerca dei veri motivi” per i quali, scrive Muriana facendo riferimento al Natale, “non vi sarà consentito di abbracciare i vostri cari come un tempo usavate, sembrano impegnati a infangarsi a vicenda e a rimpallarsi responsabilità, se non addirittura a nascondere parti di verità”

