E’ stata rinviata ad altra data la riunione, inizialmente prevista per il prossimo 11 settembre, in cui Uefa, Eca e leghe calcistiche europee avrebbero dovuto affrontare il tema del prossimo format della Champions League e delle altre competizioni continentali per club.

In una lettera inviata a Andrea Agnelli, presidente dell’Eca (European Clubs Association) e allo svedese Lars-Christer Olsson, numero uno delle leghe europee, il presidente dell’Uefa Ceferin annuncia di aver deciso il rinvio e che spiega che invierà “al più presto un nuovo invito non appena sarà sicuro che siamo pronti per una discussione approfondita”. Il n.1 dell’ Uefa aggiunge che “stiamo ancora raccogliendo risposte e pareri da parte delle federazioni nazionali e da altri soggetti coinvolti” e che quindi sarebbe al momento “prematuro affrontare una discussione mentre si stanno ancora analizzando le proposte provenienti dalle varie parti”, anche l’Uefa non “ha fretta di prendere una decisione entro l’anno sulle competizioni del triennio 2024-27”.

L’incontro dell’11 settembre tra il Comitato Esecutivo dell’Uefa e i vertici di Eca e Leghe Europee era stato fissato dallo stesso Ceferin. Il principale motivo del contendere è il format della nuova Champions, che secondo i critici diverrebbe una competizione d’elite, riservata ad un numero ristretto di grandi club, con riflessi negativi sulle altre società e anche sui campionati. In particolare, molte leghe e diverse federazioni nazionali sono fortemente contrarie al progetto, portato avanti dall’associazione dei club europei, che proprio oggi è riunito a Liverpool in un incontro privato.