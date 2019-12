”No alla discarica a Tragliatella, un territorio dove ci sono attività agricole e turistiche che vedrebbero distrutto nel giro di poco il lavoro di una vita. Ufficialmente siamo nel Municipio XIV ma in realtà siamo al confine tra Bracciano, Anguillara e Fiumicino, una terra che ha già dato con la discarica di Cupinoro e con i prelievi d’acqua nel lago da parte di Acea. Non siamo noi in guerra con Roma è la Raggi che ci ha dichiarato guerra”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi che questa mattina ha partecipato, insieme ad altri sindaci del territorio e molti cittadini, alla manifestazione contro l’ipotesi di una discarica a Tragliatella.

