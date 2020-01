“Mi pare pazzesco pensare di aprire un impianto per i rifiuti in una zona già così martoriata”. Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, boccia senza appello la decisione di indicare Monte Carnevale come area per una nuova discarica che accolga i rifiuti di Roma. “Non solo è a ridosso della vecchia discarica di Malagrotta, ma a poche centinaia di metri c’è la raffineria di Roma e, sempre a qualche centinaia di metri, l’impianto Ama per i rifiuti speciali. Poco più in là, parliamo sempre di un po’ più di un chilometro, c’è l’aeroporto Leonardo Da Vinci. Ampliando un po’ lo sguardo, c’è l’impianto Ama di Maccarese dove centinaia di camion portano tonnellate di rifiuti di Roma ogni giorno. Tutto questo attaccato all’oasi di Macchiagrande, in piena Riserva naturale. L’impianto, poi, sarebbe sopra le falde acquifere che forniscono Fiumicino”, spiega Montino in un post su Facebook.

Fonte