No alla discarica a Monte Carnevale, venga ritirata la delibera di Giunta di Capodanno in cui si indica la cava nella Valle Galeria come sito per lo smaltimento dei rifiuti. L’assemblea capitolina ha approvato con il voto del Movimento5 Stelle due mozioni, sullo stesso tema, dell’opposizione. La mozione di Fratelli d’Italia che chiedeva di riconsiderare la scelta di Monte Carnevale è stata approvata con 28 favorevoli, 3 contrari e 3 astenuti mentre quella del Pd-Civica, con la richiesta di ritiro della delibera della Giunta Raggi di Capodanno, ha incassato il sì dell’aula Giulio Cesare con 21 voti favorevoli, un contrario e 10 astenuti.

