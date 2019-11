Di Giselda Curzi



Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, non ci sta: “Non possiamo diventare la pattumiera di Roma. Non è tollerabile, è qualcosa nasce già male sul piano del rapporto istituzionale, mi viene recapitata un’ordinanza senza nemmeno, anche solo per cortesia istituzionale, un minimo di interlocuzione. Senza dialogare – afferma all’Adnkronos il sindaco di Civitavecchia – la sindaca fa l’ordinanza per mille tonnellate di rifiuti al giorno per 15 giorni da conferire qui, nella discarica della mia città. Non è certo questo il modo di rapportarsi, capisco che lei è l’Area metropolitana, ahimè, sono sindaco da 5 mesi però l’idea di stare sotto il giogo di Roma, a queste condizioni, a me non sta bene“.

Fonte