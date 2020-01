“Monte Carnevale è una scelta inaccettabile”. E’ la perentoria posizione espressa dal presidente della Commissione parlamentare Ecomafie Stefano Vignaroli (M5S) dopo la decisione, d’intesa tra la giunta capitolina e la Regione Lazio, di indicare Monte Carnevale come sito per una nuova discarica. “La decisione di realizzare la nuova discarica di rifiuti urbani di Roma a due chilometri dalla discarica di Malagrotta è inaccettabile. È una scelta vergognosa nei confronti di un’area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale, e una presa in giro nei confronti di chi per anni ha lottato tenacemente in difesa di un territorio devastato”, dice Vignaroli.

