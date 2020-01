Anche da Enac arriva un no alla discarica a Monte Carnevale. In una lettera alla città metropolitana di Roma e alla Regione Lazio, l’Ente nazionale per l’aviazione civile definisce il sito, indicato dalla sindaca di Roma Virginia Raggi nella delibera di Capodanno una “scelta sbagliata” e “non condivisibile”, per i rischi connessi al fenomeno del wildlife strike (l’impatto tra un aereo e un volatile ndr) e alle “ripercussioni sulla sicurezza del trasporto aereo”. Aspetti sulla cui “valutazione”, sottolinea Enac, la “competenza istituzionale è attribuita all’Enac stesso dall’art.711 del codice della navigazione”.

