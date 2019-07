La spazzatura a Roma? Si risolve adottando il modello Milano. L’assessore milanese all’Ambiente, Marco Granelli, non lo dice apertamente, ma parlando con l’Adnkronos fa capire che per eliminare una volta per tutte il problema dei rifiuti, Roma dovrebbe guardare alla capitale finanziaria d’Italia. Tre i passaggi chiave: costruire un termovalorizzatore, premere sulla differenziata e far sparire i cassonetti. Anche Milano, d’altronde, ha vissuto un periodo di crisi nella gestione dei rifiuti. Ma ne è uscita con un sistema collaudato e funzionale. A cui si sono ispirate poi altre città europee e non, vedi New York.

