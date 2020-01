“No alla discarica”; “Vogliamo aria pulita”; “Noi non siamo rifiuti”; “Basta discariche a Valle Galeria”; “Mai più Malagrotta”; ‘Famo ‘mpo per uno”: migliaia di cittadini, questa mattina, si sono ritrovati a Ponte Galeria per manifestare contro l’apertura della discarica di via Monte Carnevale, non lontano dal sito di Malagrotta, annunciata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. L’evento, organizzato dal Comitato Valle Galeria Libera, ha visto scendere in piazza famiglie con bambini, agricoltori con i trattori, nonni e nipoti. Per lo più cittadini dell’XI e XII Municipio. Alcuni (ma c’è anche qualche cagnolino che mostra la scritta “no discarica Monte Carnevale”) indossando magliette o mostrando striscioni che invocano il “diritto alla salute”.

Fonte