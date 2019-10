Sulla questione rifiuti, la sindaca Raggi “non è stata assolutamente lasciata sola. Ho le carte firmate da tutti i componenti della cabina di regia tecnica: ministero dell’Ambiente, Regione Lazio e Comune di Roma”. Così il ministro Sergio Costa a margine del convegno ‘Le pillole di ecofuturo per curare la febbre della terra’ a Roma. “Ogni settimana-10 giorni abbiamo la cabina di regia tecnica che non si è mai interrotta, neanche a Ferragosto. Ministero dell’Ambiente, comune di Roma e Regione Lazio si vedono, ed è un fatto. Ci sono gli atti firmati. Ma la cabina di regia ha una valenza tecnica: dove si può conferire, come si può raccogliere, quali sono gli spazi, le necessità di portarli fuori Regione”.

