di Giselda Curzi



Per la città di Roma è necessario agire. Lo ha detto in passato e continua a ripeterlo Manlio Cerroni, patron di Malagrotta e ‘re’ della spazzatura. “I problemi di Roma sono tanti e gravi. Si sta sistematicamente demolendo l’immagine millenaria di questa città . Si deve agire e come ho sempre detto: i rifiuti sono una cosa seria e complessa e richiedono competenza”, ha detto all’Adnkronos Manlio Cerroni, ribadendo di averlo detto e ripetuto più volte, anche in diverse lettere inviate alla sindaca di Roma Virginia Raggi che sembrano essere state ignorate, quali siano le soluzioni ‘concrete’, per far uscire la Capitale dal caos.

