Emergenza rifiuti davanti alle scuole della Capitale: i cumuli di spazzatura hanno provocato la dura reazione dei presidi che, ormai sul piede di guerra, minacciano di non riaprire le scuole lunedì per ‘rischio sanitario’. “Davanti alle scuole romane, in particolare mi preoccupano le scuole elementari, si sono accumulati troppi rifiuti, invadendo anche gli ingressi degli edifici, e con le festività natalizie i cumuli continuano a crescere – dice all’Adnkronos Mario Rusconi, presidente della sezione Lazio dell’Associazione Nazionale Presidi – Il problema si sta trasformando in un’emergenza sanitaria per le scuole”.

