“Sono 30 anni che faccio il chirurgo ed è la prima volta che rimango impotente contro una decisione drastica di una mia paziente che per motivi religiosi rifiuta le cure e muore“. Commenta così al telefono con l’Adnkronos, il primario del reparto chirurgia dell’ospedale civile di Piedimonte Matese (Caserta), Gianfausto Iarrobino, dopo che venerdì sera, una donna di 65 anni, originaria dell’alto casertano, testimone di Geova, è deceduta per emorragia, causata da una gastrite, perché così come aveva dichiarato al momento del ricovero “a causa di motivi religiosi non poteva accettare trasfusioni di sangue”.

