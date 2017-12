Rifiuta di lavorare a San Silvestro, cassiera trasferita a 100 km

Trasferita per una settimana a lavorare a un centinaio di chilometri di distanza per aver detto di no a lavorare la domenica di San Silvestro. E quanto sarebbe accaduto a una cassiera di un discount di Susa impiegata con un contratto che prevede il riposo domenicale e l’orario lavorativo dal lunedì al sabato. A denunciare l’accaduto il sindacato di categoria della Cisl, la Fisascat, che nei giorni scorsi ha promosso una mobilitazione, ha interessato l’assessorato regionale alle Pari opportunità e ora attende una risposta da parte dell’azienda.

Secondo il racconto di Sabatino Basile, responsabile torinese di Fisascat Cisl, la signora a metà dicembre avrebbe detto alla sua responsabile di non essere disponibile a lavorare la domenica vigilia di Capodanno e il giorno dopo avrebbe ricevuto comunicazione di doversi recare per una settimana a lavorare nel Canavese. Interpretando il fatto come una conseguenza del suo rifiuto a lavorare domenica 31 dicembre, la donna si è rivolta al sindacato che ha già promosso uno sciopero e preannuncia altre mobilitazioni in caro di mancata soluzione positiva della vicenda.