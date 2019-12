“Il mondo Lgbt è contro i miei valori perché nega il dato biologico da cui deriva l’identità delle persone e soprattutto i diritti dei bambini che vengono strumentalizzati a scopi di cui non si parla mai a sufficienza. Utero in affitto, sdoganamento della pedofilia, poliamore sono gli obiettivi da raggiungere. Rassicuro pertanto che tale candidatura non è stata promossa dal Comune”. Lo scrive su Facebook Letizia Rosati, consigliere comunale di maggioranza a Rieti con delega alle Politiche Scolastiche e Università, eletta nella lista civica #ioCisto, e professoressa di un liceo, commentando la notizia secondo cui la città di Rieti ha ricevuto la candidatura ad ospitare il Lazio Pride 2020 nel prossimo mese di giugno.

