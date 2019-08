Quando il lavoro non ci gratifica

C’è poco da fare: le vacanze sono finite e la ripresa del solito tran tran è inevitabile. In questi giorni, il web pullula di consigli più o meno utili su come superare lo “stress da rientro” ma in realtà non c’è molto da fare. Certo sarebbe stato utile poter adottare il tanto raccomandato criterio della gradualità ma con i giorni di ferie sempre più ridotti chi avrebbe accorciato le proprie vacanze solo per facilitare il ritorno alle buone abitudini? Perciò, con i piedi per terra, ecco qualche consiglio non tanto per superare la malinconia delle vacanze, ma piuttosto per tentare di ritrovare pian piano la voglia di tornare ai ritmi di sempre.

Perché tornare al lavoro ci pesa così tanto? Dovremmo interrogarci a fondo su questo e cercare di capire quale significato diamo al nostro lavoro: “Chi è più motivato e percepisce il proprio lavoro come qualcosa di significativo ha meno problemi a riprendere l’attività lavorativa che viene vissuta come un modo per esprimere le proprie competenze, la propria creatività e ottenere gratificazione”, spiega Chiara Ruini, professoressa di psicologia clinica presso l’università di Bologna e presidente della Società italiana di psicologia positiva. In questi casi si torna addirittura più carichi di energia e pronti a ricominciare. “Invece, quando ci sono problemi e il lavoro non è fonte di gratificazione, il rientro viene vissuto come una forzatura che bisogna subire e la ripresa diventa faticosa più dal punto di vista psicologico che sul piano dello sforzo richiesto”.

Fare tesoro della vacanza

Che fare allora? Visto che non sempre è possibile cambiare lavoro, meglio seguire i principi su cui si basa la psicologia positiva: “E’ importante dedicarsi più cure e attenzione e ritagliarsi spazi di benessere anche all’interno della routine lavorativa che viene percepita come faticosa”, prosegue Ruini che aggiunge: “Nella ripresa dell’attività lavorativa bisognerebbe portarsi dietro qualcosa di ciò che si è vissuto in vacanza: più attenzione a se stessi, alla socializzazione, tempi più ‘morbidi’ per fare le cose più lentamente”. Insomma, l’obiettivo è cercare di alleggerire in qualche modo la ripresa regalandosi momenti di benessere utili anche per preparare un ‘buon bagaglio emotivo’ per affrontare lo stress che si accumulerà nei mesi a venire.



Per chi non è riuscito a staccare la spina

Ma non ci sono solo i nostalgici delle vacanze. Alcune persone, infatti, sono fin troppo attaccate al proprio lavoro al punto da non riuscire a staccare la spina neppure in vacanza. “Quando una persona si irrigidisce su un canale unico, quello del lavoro – precisa la psicologa – possono esserci dei problemi perché si polarizza tutto sul ruolo professionale e non si vivono gli altri ruoli come quello genitoriale, quello di partner, di amico e così via. E’ come mettere tutti i giorni lo stesso vestito: ad un certo punto diventa poco confortevole”. Per queste persone la vacanza è il momento ideale proprio per sperimentare e vivere gli altri ruoli della propria vita cercando di mantenere questa molteplicità anche alla ripresa del lavoro dopo la pausa estiva.



Non smettere di muoversi e stare all’aria aperta



Soprattutto se d’estate abbiamo dedicato del tempo alle passeggiate, alle gite in bicicletta e alle nuotate, è bene mantenere questa buona abitudine continuando a svolgere attività fisica magari all’aperto. “L’attività fisica e la vita all’aria aperta sono fondamentali perché passare dalla giornata in spiaggia alle otto ore chiusi in ufficio è dura”, prosegue Ruini. “Meglio ritagliarsi piccoli spazi: usciamo dal lavoro un po’ prima e non corriamo a casa o al supermercato ma facciamo una passeggiata. E poi non sacrifichiamo subito la pausa pranzo ma cogliamo l’occasione per mettere il naso fuori dall’ufficio e mangiare anche solo un panino sulla panchina godendo del sole finché il tempo lo consente”.



La Rubrica – Fai la tua domanda alla psicologa



Spazio alla socializzazione



Le vacanze sono finite, ma non è detto che si debba cancellare tutto per rituffarsi nella quotidianità. I ricordi e le nuove amicizie possono far parte della ‘vita normale’: “Rivedere un video o una fotografia, mantenersi in contatto con gli amici conosciuti in vacanza, continuare a praticare uno sport fatto al mare o cucinare la ricetta tipica del luogo appena visitato possono aiutarci nella transizione dalla vacanza al lavoro che va fatta nel modo più equilibrato e sereno possibile senza voler bramare il rientro al lavoro ma senza neanche strapparsi i capelli perché non si può più andare in spiaggia”.



Il ‘puzzle’ degli impegni familiari



L’ansia e lo stress del rientro dalle vacanze, però, non è legato soltanto alla ripresa delle attività lavorative quanto piuttosto dall’insieme di impegni da conciliare: casa, lavoro, figli, spesa, palestra, cura dei genitori anziani e così via. “Non bisogna pretendere di mettere insieme subito tutti i pezzi del nostro puzzle di impegni”, suggerisce la psicologa. “In questo momento dell’anno si può fare una classifica delle priorità in modo da ricomporre il puzzle degli impegni gradualmente senza pretendere di essere efficienti subito:

continuiamo per un po’ ad avere ritmi di vita più blandi proprio come abbiamo fatto in vacanza per riprendere i vari impegni un po’ alla volta”, conclude Ruini.