SETTEMBRE è sinonimo di rientro a scuola. Si riprende la routine: districarsi tra i corsi sportivi pomeridiani dei figli, i compiti a casa, gli incontri con gli insegnanti e le riunioni di lavoro e, tra un impegno e l’altro, le giornate volano. Ma a complicare le cose ci sono anche le preoccupazioni, che non sono poche. Come quella legata all’igiene e alla presenza di insetti e parassiti nei luoghi abitualmente frequentati dai figli. Secondo una recente ricerca condotta da

per Rentokil Initial, leader mondiale in disinfestazione e derattizzazione e in servizi per l’igiene, infestanti e insetti di vario tipo sono fonte di grande preoccupazione tra le mamme italiane. Sei su 10 pensa di imbattersi in insetti volanti e striscianti in luoghi come palestre, aule o mense scolastiche e una mamma su tre crede che la presenza di insetti e parassiti sia causata da scarsa igiene.

Ma quali sono, secondo le mamme, i luoghi a rischio per la contrazione di malattie e infezioni? In cima alla classifica, ci sono bagni e mezzi pubblici, considerati come gli ambienti più ad alto rischio – rispettivamente per l’88% e il 66% delle intervistate – seguiti dagli spogliatoi di palestre e piscine (65%) e dalla scuola/asilo per quasi la metà delle mamme (45%).

• LE MAGGIORI PREOCCUPAZIONI

Ovviamente il maggior timore è che questo rappresenti un rischio per la salute dei più piccoli. In particolare, gran parte delle mamme sono preoccupate per la trasmissione di malattie e infezioni (89%), soprattutto quando si pensa a ratti e topi, segue poi la paura di punture o morsi (87%), specie in presenza di insetti volanti. Il terzo posto è occupato dal sentimento di disgusto suscitato dagli infestanti (86%), con riferimento principalmente a insetti striscianti come scarafaggi e blatte. In ogni caso, il 73% delle mamme associa la presenza di infestanti alla scarsa igiene del luogo. E, anche in questo caso, ratti, topi, blatte e scarafaggi destano le maggiori preoccupazioni rispetto a qualsiasi altro tipo di infestante.

Blatte e scarafaggi – con l’86% delle risposte – ‘conquistano’ il primato degli ospiti meno graditi. Seguono, poi, pulci, zecche e topi, tutti con il 78% delle risposte. Tra l’altro, gli insetti striscianti come le blatte si sono contraddistinti come i meno amati anche nella classifica della popolazione italiana generale, dove hanno conquistato la vetta con il 75% delle risposte.

Cosa fareste di fronte a un’eventuale invasione di questi infestanti? Le mamme italiane non hanno dubbi: si sono dichiarate pronte ad attivare un servizio di disinfestazione urgente alla vista di ratti/topi (81%), scarafaggi/blatte (73%) e pulci/zecche (56%).