Riecco il campionato: i dubbi di Conte e i problemi di Ancelotti, riparte la caccia alla Juve

Dopo Mancini come Pozzo e i 700 gol di Ronaldo possiamo tornare sulla terra. Dalla Nazionale già qualificata agli Europei a Lazio-Atalanta, Napoli-Verona, Juve-Bologna, Sassuolo-Inter, Samp-Roma, Milan-Lecce e così via. Ci ributtiamo nel campionato. Non senza prima toglierci un paio di sassolini dalle scarpe (punti 1 e 2).

1) Mancini non è come Pozzo

Le 9 vittorie consecutive di Mancini che eguagliano Pozzo, più che una statistica sono una specie di obbrobrio della cabala (e infatti il ct stesso ne rifugge…). Le nove partite di Mancini sono quasi tutte di una qualificazione europea piuttosto scontata e l’ultima contro il Liechtenstein, battuto con cinque gol da un’Italia B. Tra le nove partite di Vittorio Pozzo ce ne sono quattro del Mondiale 1938, tra cui 3-1 alla Francia, 2-1 al Brasile e 4-2 all’Ungheria nella finale di un titolo vinto. Sintetizzando Mancini come Pozzo provoca lo stesso fastidio di una bestemmia.

2) I 700 gol di Ronaldo e i 1281 di Pelé

I 700 gol di Ronaldo, tutti documentati e certificati fra campionati, coppe e nazionale, fanno parte di una leggenda che erode la storia e che ci toglie i miti del passato per costruirne di nuovi. Voglio dire, nessuno di noi sapeva che il ceco Josef Bican, pur grandissimo, fosse il più grande attaccante della storia del football (805). E va bene. Ma i (ri)conteggi e la puntigliosità della statistica ci hanno soprattutto dimezzato il mito di Pelé i cui famosi 1281 gol in carriera riconosciuti dalla Fifa (il gol n.1000 fu addirittura un evento epocale, controverso e spostato più volte nel tempo) sono ormai miseramente diventati 761, ben 520 in meno. Una malignità: per innalzare gli altri al suo livello abbiamo dovuto mettere una tassa del 40% a Pelè… (Per il resto vedi punto 3)

3) La Juve al comando, senza attacco

Si ritorna con la Juve al comando, che si gode appunto cotanto campione. Di quei 700 gol Ronaldo ne ha segnati appena 3 per la Juve quest’anno: nono posto nella classifica marcatori, a partire dai 7 di Immobile. Ha fatto anche una grandissima partita contro l’Inter, ma è rimasto all’asciutto. E questo è un po’ il misterio glorioso di un grande campione e di una grandissima squadra, che sta trovando faticosamente la strada del gioco di Sarri. Pur disponendo dei migliori e dei più celebrati attaccanti – Ronaldo, Higuain, Dybala, Mandzukic etc – la Juve non è propriamente una macchina da gol, comincia a far gioco ma segna (13 gol) appena di più della Fiorentina e della Roma (12), quanto la Lazio (13), e meno di Inter (14), Napoli (15), Atalanta (18). L’equilibrio sarriano, leggende a parte, è evidentemente spostato in questo momento verso la difesa. Cioè praticamente siamo già tornati alla Juve “primo non prenderle”…

4) L’Inter di Conte e la depressione da secondo posto

L’Inter con la Juve non ha fatto una bella partita, ma non ne è stata nemmeno travolta, ha perso per 2-1. In classifica l’Inter è scesa al secondo posto, ma ha un solo punto di distacco dalla Juventus. Nella sostanza equilibrio c’era prima ed equilibrio c’è adesso. E però, come si dice oggi, la “resilienza” è molto deficitaria. Conte ha cominciato a evidenziare le differenze, a dire che la panchina rispetto alla Juve è quella che è, che è solo l’inizio. Si accusa una certa depressione e soprattutto si individua in Lukaku la delusione (comunque ha fatto tanti gol quanti Ronaldo). Mentre Icardi si starebbe integrando più che discretamente al Psg. Un confronto banalissimo, ma anche inevitabile. Tutto sta non lasciarsi travolgere dalla depressione post Juve.

5) Pioli e Ranieri sulla giostra

La sosta è fatale, soprattutto in questa fase autunnale. Il Milan ha fatto il record di un cambio di panchina alla settima giornata, via Giampaolo, dentro Pioli. Il ribaltone – come del resto ammesso dagli stessi dirigenti – dice che Boban e Maldini ci hanno capito poco fin dall’inizio, hanno giocato improvvidamente la carissima carta Spalletti, e infine chiuso con Pioli. Che nella primavera scorsa si era dimesso dalla Fiorentina. Torna in pista anche Claudio Ranieri: che alla Roma prese il posto di Eusebio Di Francesco e alla Sampdoria idem. Praticamente un incubo per Di Francesco. Non confermato dalla Roma, Ranieri rientra nella Samp di Ferrero. Quella degli allenatori è una giostra, si salta da un cavallo all’altro così, col beneplacito di tutti, per tener buoni i tifosi, rinnovare il cartellone, e strappare un contratto in più. Per Pioli a 54 anni è il tredicesimo cambio di panchina, per Ranieri a 68 è la ventesima squadra.

6) Napoli, De Laurentiis vs Ancelotti

Il Napoli a sei punti dalla Juve (e a cinque dall’Inter) è indubbiamente la delusione di questo inizio di stagione. Partito con l’idea di far comunque concorrenza alla Juve, di tentare almeno di lottare per lo scudetto, il Napoli di Ancelotti non ha carica, non ha il fuoco dentro, e forse non ha nemmeno la squadra. Potremmo riassumere il tutto in una domanda simbolica: Insigne è un grande giocatore oppure no? Nel frattempo monta una certa acredine verso Ancelotti, lo si rimprovera di non aver dato coraggio al Napoli, si contesta il suo esasperato turn over, e lo stesso De Laurentiis sembra non esserne più così convinto. Tanto che a fine anno potrebbe esserci perfino il divorzio.

7) Il razzismo e il caso Turchia

Non possiamo far finta che i saluti militari di approvazione dei giocatori turchi alla guerra fatta contro i curdi, non ci riguardino. Sono avvenuti, per la maggior parte, con la nazionale turca durante le qualificazione europee, ma Under, Calhanoglu e Demiral giocano nel campionato italiano che non può diventare terreno di propaganda nazionalistica. Lo stesso per gli efferati e ripetuti cori razzisti di Bulgaria-Inghilterra, un’orgia violenta che ha indignato il mondo. Il campionato italiano non è esente dal fenomeno, e la mezza Curva Nord della Lazio chiusa dall’Uefa ce lo ricorda. Intorno e dentro al campionato che ritorna c’è anche e soprattutto questo inaccettabile deficit di civiltà.





