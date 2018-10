L’AMORE non è bello se non è litigarello. Ma, mettendo da parte per un attimo i luoghi comuni, anche farsi una bella risata non guasterebbe. Quando si è in coppia, infatti, saper ridere insieme gioca un ruolo fondamentale per il benessere della relazione, soprattutto se i partner ridono delle stesse cose e si prendono in giro con la stessa ironia. Ma, se nel ridere vicendevolmente dei difetti dell’altro, uno dei due si sentisse in qualche modo deriso, la relazione allora potrebbe complicarsi, anche sul piano della sfera sessuale. A raccontarlo sulle pagine del Journal of Research in Personality è stato un team di psicologi della Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) secondo cui il sapere ridere l’uno dell’altro sarebbe segno di una forte intesa di coppia, uno dei fattori chiave per il successo della relazione.

• PRENDERSI IN GIRO

Alcuni studi condotti in passato sul tema suggeriscono che la capacità della coppia di punzecchiarsi costantemente e prendere in giro i difetti dell’altro aumenterebbe il benessere della relazione. Tuttavia, le modalità con cui le persone reagiscono quando si sentono prese in giro possono essere molteplici e non necessariamente positive. “Alcune persone si impauriscono e tendono a interpretare le risate del partner come qualcosa di negativo”, spiega l’autore dello studio, lo psicologo René Proyer. “Altri, invece, si divertono a essere al centro dell’attenzione e provocano intenzionalmente situazioni che fanno ridere il partner dei propri difetti”. Per molte persone, quindi, l’essere presi in giro è un’espressione di apprezzamento. Infine, altri ancora potrebbero divertirsi a ridere dei difetti altrui, deridendoli e trasformandoli intenzionalmente in vere e proprie barzellette. “Questi tre esempi, tuttavia, sono tratti di personalità che possono verificarsi contemporaneamente, a vari livelli e in combinazioni diverse”, commenta l’autore.

• LO STUDIO

Nel nuovo studio, il team di psicologi ha coinvolto 154 coppie eterosessuali. A ciascuna è stato chiesto tramite un’intervista online di rispondere (separatamente dal partner) ad alcune domande riguardo la propria relazione sentimentale, come per esempio il grado di soddisfazione generale, quanto la coppia discutesse e quanto entrambi i partner fossero soddisfatti della loro vita sessuale. I ricercatori, inoltre, si sono concentrati nell’analizzare in che modo i partecipanti gestissero le prese in giro e se, invece, amassero ridere degli altri. Una volta concluse le interviste, i ricercatori si sono concentrati nel confrontare le affermazioni fatte da ciascun partecipante.

• I RISULTATI

“Abbiamo scoperto che i partner sono spesso simili nelle loro caratteristiche individuali”, commenta il co-autore della ricerca Kay Brauer, sottolineando che in questi casi i partner erano solitamente più felici della loro relazione rispetto alle altre coppie. Dallo studio è emerso anche che farsi prendere in giro e provocare una risata negli altri avrebbe effetti positivi. “Le donne, in questo caso, hanno riferito che si sentivano soddisfatte della loro relazione e più attratte dal loro partner”, continua Brauer. Viceversa, l’aver paura di essere derisi produceva effetti negativi: le persone che hanno questo timore sono meno contente e tendono a diffidare del proprio partner. E questo, precisano i ricercatori, avrebbe conseguenze anche per l’altro: infatti, i partecipanti uomini hanno riferito di non sentirsi veramente soddisfatti della loro vita sessuale quando la loro compagna aveva paura di essere presa in giro. Infine, quando si trattava di mettere in ridicolo gli altri, gli psicologi hanno osservato che le coppie tendevano a discutere più spesso. “Ciò non sorprende, – conclude Brauer – considerando che queste persone spesso si spingono oltre e formulano commenti irrisori che possono portare a discussioni”.

LA RUBRICA: scrivi all’esperto