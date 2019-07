Un caso di Dengue è stato segnalato al servizio di Igiene pubblica dell’Azienda Usl di Modena in una donna residente nel Comune di Sassuolo, di rientro da un viaggio all’estero. I sintomi di malattia si erano manifestati durante il soggiorno, al rientro dal quale la donna si è presentata spontaneamente al Policlinico di Modena, raggiunto direttamente dall’aeroporto. Per questo motivo – riferisca la Ausl modenese – non si è reso necessario effettuare alcun trattamento adulticida straordinario nell’area di residenza. Il caso è stato confermato dagli accertamenti eseguiti presso il laboratorio di riferimento regionale. Ricoverata presso il reparto di Cardiologia del Policlinico, le condizioni della donna sono buone.

